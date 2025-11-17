ハイウェイ交通情報によると、17日午前10時25分ごろ、九州自動車道久留米⇒広川（下り鹿児島方面）で大型車1台の事故が発生し、通行止めとなっている。西鉄によると、同11時9分現在、事故による久留米IC-広川IC間通行止めのため、以下の高速バス路線は一般道へ迂回（うかい）運行を行う。【迂回運行】(福岡発のみ)○福岡・福岡空港-熊本○福岡-延岡○福岡-宮崎○福岡-鹿児島※迂回運行のため、広川バス停には停車しない。υ