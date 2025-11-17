おせち料理に欠かせない「クワイ」の出荷が福山市で続いています。 「大きな芽が出る」ことから縁起物としておせち料理などに使われるクワイ。福山市は全国シェアの約６０％を占める日本一の産地で、サイズや色合い形などを確認し、県内や全国各地へ出荷しています。 今年は記録的な猛暑など懸念材料が多かったといいますが、追肥などを徹底しまずまずの仕上がりだとということです。 福山くわい出荷組合 喜多村眞次組合長「お