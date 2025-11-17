原爆供養塔に安置されている引き取り手が見つからない遺骨の身元を特定するため、広島市は近く遺髪のＤＮＡ型鑑定を実施する方針であることがわかりました。 原爆供養塔には引き取り手が見つかっていない約７万人分の原爆犠牲者の遺骨が安置されています。 市は遺骨の身元を特定し遺族への返還につなげるため、今回初めて骨つぼに一緒に納められた遺髪のＤＮＡ型鑑定を決めたということです。 遺骨は火葬で焼かれているため鑑定