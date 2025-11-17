兵庫県の斎藤知事が知事選で再選してから17日で丸1年となり、「皆様への感謝と謙虚さを持って県政運営にしっかりと取り組んでいきたい」と述べました。兵庫県の斎藤元彦知事は職員へのパワハラ疑惑などで告発を受け、県議会が全会一致で不信任決議を可決し、去年9月に失職。去年11月17日に投開票が行われた出直し選挙では110万票余りを獲得して再選しました。17日午前11時ごろ、県庁に登庁した斎藤知事は「この1年間、県職員