俳優の岩城滉一（74）が、17日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。新たな“愛車”を公開した。【動画】かっこよすぎる…74歳・岩城滉一が公開したブラックの“新たな愛車”動画冒頭、ブラックの大型バイクで疾走する岩城の姿からスタート。第三京浜道路の保土ヶ谷パーキングエリアを訪れた岩城は、「よくオートバイ好きでみんなで集まって ここでなんがダべってたというかね」と思い出を回顧。続けて「今日はハーレーをね新