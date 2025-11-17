アメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコのミッション地区にある酒屋の看板猫として地域の人々に愛されていた猫のキットカットが、Google発の自動運転タクシーであるWaymoの車両にひかれて死亡しました。地域住民からはWaymoへの批判の声が上がっています。KitKat, beloved S.F. bodega cat, allegedly killed by Waymohttps://missionlocal.org/2025/10/kitkat-mission-liquor-store-mascot-and-16th-st-ambassador-killed-on