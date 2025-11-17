タレントの川口葵（26）が17日までにインスタグラムを更新。7月に結婚した夫で元K−1世界3階級制覇王者の武尊（34）の再起戦勝利を祝福した。武尊は16日、東京・有明アリーナで行われた「ONEチャンピオンシップ173大会」の第12試合、フライ級（−135ポンド＝約61．2キロ）キックボクシングに登場。デニス・ピューリック（40＝ボスニア・ヘルツェゴビナ／カナダ）を相手に2回2分49秒TKO勝ちした。今年3月にロッタンに1回KO負けを