桜島はきのう16日、今年8月以来噴火し、噴煙が4400メートルの高さまで上がりました。17日も断続的に噴火しています。 桜島の南岳山頂火口では17日午前7時すぎと7時半ごろに噴火があり噴煙はいずれの噴火で火口から1400メートルの高さまで上がりました。 火山灰は鹿屋市方向へ流れています。 桜島は16日午前1時前、今年8月以来の爆発があり、噴煙が火口から4400メートルの高さまで上がりました。 爆発による