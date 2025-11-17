日本テレビは１７日、来年１月期の日曜ドラマが篠原涼子主演「パンチドランク・ウーマン―脱獄まであと××日―」に決まったことを発表した。篠原が日テレ系連続ドラマで主役を演じるのは、社会現象を呼んだ「ハケンの品格」の続編（２０２０年）以来約６年ぶりとなる。発表によると、新ドラマは拘置所が舞台で、篠原はベテラン刑務官を演じる。自分にルールを課し規律正しく真面目に生きてきたこの刑務官が、強盗殺人罪で起訴さ