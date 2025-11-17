２０２６年北中米Ｗ杯欧州予選（１６日＝日本時間１７日）、各地で最終節が行われ、Ｆ組首位のポルトガルがホームでアルメニアに９―１と大勝。７大会連続９度目のＷ杯出場を決めた。ポルトガルは０―２で敗れた前節のアイルランド戦で、主将のＦＷクリスチアーノ・ロナウド（アルナスル）が一発退場に。アルメニア戦は大黒柱不在の戦いを強いられたが、ＭＦブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）、ＭＦジ