俳優の大浦龍宇一（５７）が１７日、「放課後児童支援員」の資格を取得したことを報告。５７歳の誕生日を迎えたこの日、ブログで「私にとって新しい一年のはじまり。新しい歳を迎えた一日目の朝はまず、感謝からスタートしたいと思います。今日のこの日に、１つ、新しいご報告をしたいと思います。この度、放課後児童支援員の資格を取りました！！」と明かした。放課後児童支援員は、学童施設で子どもたちを見守る専門職だ。