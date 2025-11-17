巨人の育成練習が１７日、ジャイアンツ球場でスタートした。今回の育成練習は“フィジカルアップデート期間”と位置づけられ、肉体強化に特化。投手、野手ともに午前中に１〜２時間ほどみっちりとトレーニングを行い、その後はおのおのの課題に取り組む自主練習に充てられる。この日、野手のトレーニング時間には、矢野巡回打撃コーチと会田３軍監督が熱視線を送る中で選手たちは肉体を追い込んだ。肉体強化がスイングスピード