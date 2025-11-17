巨人の契約更改が１７日に東京・大手町の球団事務所でスタートした。鈴木大和外野手は２０万円増の４４０万円で育成再契約を結んだ。新たな背番号は「００１」に決まった。北海、北海学園大を経て２１年育成ドラフト１位で巨人に入団し、４年目の今季６月に念願の支配下登録昇格。背番号「００３」から「９８」となり、１軍で代走として４試合出場したが、守備、打席の機会はなく、８月に「右太もも裏の肉離れ」で約１か月半