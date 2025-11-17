明日18日(火)は寒気が流れ込み、一気に気温が急降下。各地で師走並みの寒さに。北海道や東北の日本海側、北陸はこの先も曇りや雨の日が多くなるでしょう。関東から九州は11月下旬は晴れて小春日和の日が多くなりそうです。18日(火)〜24日(月)の天気明日18日(火)は北日本から東日本の上空に、この時期としては強い寒気が流れ込み、一気に気温が急降下するでしょう。札幌では最高気温が1℃くらいまで下がり、12月下旬並みの寒さでし