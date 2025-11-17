観音寺市長選で再選現職の佐伯明浩さん(65) 任期満了に伴う香川県観音寺市長選挙は16日投開票が行われ、現職の佐伯明浩さん（65）が新人2人との争いを制して再選を果たしました。 3人の争いとなった観音寺市長選は現職の佐伯明浩さんが1万4453票を獲得し、新人2人を抑えて2回目の当選を果たしました。 投票率は57.64％で、前回を8.07ポイント下回りました。 観音寺市が計画している新しい「道の駅」の是非が