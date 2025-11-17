本田翼 本田翼がこのほど、都内で行われた『SHEIN BLACK FRIDAY 2025 プレス発表会＆新CMお披露目』に出席した。本田は「SHEIN BLACK FRIDAYセール」に合わせた新CM映像に出演。さらに、Dazy、FRIFUL、ROMWEの3つのトレンドショップしたコラボカタログを制作した。この日は、ブルーでまとめた衣装で登場した。ファッションのポイントを聞かれ「チェックのパンツの上にチェックのスカートをレイヤードして遊び心を入