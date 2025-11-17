【新興国通貨】ドル人民元は７．１０００台回復＝中国人民元 先週金曜日に昨年11月4日以来のドル安元高となる７．０９２０元を付けたドル人民元。先週末海外市場で少し戻し、週明けも７．１０６０台までとドル安元高が一服。ドルが対円など一部を除いてしっかりとなっており、ドル人民元でもドル買いが出ている。 対円では先週末の円安調整局面で２１円８０銭前後から２１円６５銭を付けたが、その後下げ分を解消し２１円８０