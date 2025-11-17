【新興国通貨】ドルペソは木曜日の安値から少し反発も鈍い=メキシコペソ ドルメキシコペソは５日の１８．７６台から先週木曜日１３日に１８．２５前後を付けるなどドル安ペソ高が目立った。先週金曜日はいったん調整の動きが広がり１８．４０前後までつける場面も、戻り一巡後は１８．３０近くまで落として先週の取引を終えた。週明けは１８．３１台での推移。 対円では先週金曜日の円高局面で８円４４銭前後から８円３５