週明けドル高円高優勢＝東京為替前場概況 週明け１７日午前の市場はドル高円高が優勢。ドル円は１５４円台半ばを挟んでの上下。円キャリー取引の拡大期待が支えも、１５５円手前の売りが意識されており、積極的な上値追いにも慎重。日経平均の軟調な動きも重石となっている。 ドル円を除くとドル高が優勢となっており、ユーロドルは１．１６２０台から１．１６０２を付けた。大台を維持しており、動きとして