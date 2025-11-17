人物像を考える和田アキ子が司会を務める「アッコにおまかせ！」（TBS系）が来年3月に終了することが発表された。1985年の放送開始から40年にわたって日曜昼の枠を守ってきた番組がついに幕を下ろすことになる。そこには、和田が日本の芸能界・テレビ界で担ってきた役割が終わりを迎えようとしている、という象徴的な意味が込められている。そもそも和田アキ子とは何者だったのか。その人物像について改めて考えてみることにする