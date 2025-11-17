◇W杯欧州予選I組イタリア1―4ノルウェー（2025年11月16日イタリア・ミラノ）イタリアがホームで行われた2026年北中米大会の欧州予選I組最終戦でノルウェーに1―4で逆転負けを喫し、同組2位でプレーオフに回ることが決まった。勝ち点3差で追った首位ノルウェーとの直接対決で、得失点差で逆転するには9点差の勝利が必要という厳しい状況だった中で前半11分に先制。その後も好機を重ねたが、シュート数7―1と圧倒した前半に