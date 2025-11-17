冬型の気圧配置と寒気の影響で、県内はこの後、雨が雪へと変わり、山沿いを中心に大雪となる恐れがあります。秋田市のタイヤ専門店では、冬用タイヤへの交換がピークを迎えています。中村真梨子記者「秋田市のタイヤ専門店です。まだ開店の10分前なんですが、あちら、タイヤ交換を待つ人の列ができています」秋田市土崎にある、コニシタイヤです。先週から冬用タイヤへの交換の依頼が増え、今、ピークを迎えています。