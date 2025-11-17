巨人の契約更改交渉が１７日、東京都内の球団事務所でスタートした。喜多隆介捕手（２７）は４０万円減の６００万円で育成再契約。笹原操希（みさき）外野手（２１）は、１８０万増の６００万円で育成再契約した。笹原は長野・上田西高から２１年度育成ドラフト４位で入団。今年４月に育成から支配下契約を結んだが、１３試合の出場で打率１割だった。「積極的に振っていく姿勢を見せられたのは自分の中では良かった。足りない