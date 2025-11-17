木原稔官房長官は17日の記者会見で、中国政府が国民に日本訪問の自粛などを呼びかけた対応について「人的交流を萎縮させるかのような発表は、首脳間で確認した戦略的互恵関係の推進などの大きな方向性と相いれない」と述べた。