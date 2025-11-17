天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが、ラオスを訪問するため羽田空港を出発されました。外国を公式訪問するのは今回が初めてとなります。【映像】笑顔で手を振る愛子さま愛子さまは午前11時頃、羽田空港で宮内庁の職員らの見送りに「精一杯がんばってきます」と応え、飛行機に乗り込まれました。タイのバンコクを経由して、17日夜にはラオスの首都ビエンチャンの空港に到着される予定です。愛子さまは18日、トンルン国家主席を