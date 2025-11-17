天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは東南アジアのラオスを公式訪問するため、羽田空港を出発されました。17日午前10時ごろ、愛子さまは笑顔で集まった人たちに手を振り皇居を出発されました。外国への公式訪問は今回が初めてで、愛子さまは羽田空港で見送りの宮内庁関係者などに「緊張しています」などと挨拶し、午前11時ごろ、民間機で経由地のタイに向かわれました。愛子さまのご到着を前に、現地の人たちからは「見たことがないで