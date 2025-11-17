『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』に『チェンソーマン レゼ篇』と、ジャンプアニメが世界規模の大ヒットを連発している2025年。11月7日に公開された『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』も初週から週末観客動員ランキング1位に輝き、快調なスタートダッシュを見せている。 参考：『チェンソーマン』天使の悪魔の“怠け癖”は愛の裏返し？数々の反復モチ