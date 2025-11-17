¡Ú¥Õ¥§¥ó¥À¡¼Â¾¡Û¡Ê°¦ÃÎ¸©chita195668ºÐ¡Ë½é¤á¤ÆÅê¹Æ¤·¤Þ¤¹¡£chita1956¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¥®¥¿¡¼¤ò°ú¤­»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï50Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤«¥Ô¥Ã¥¯¤ò¼Î¤Æ¤º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤­»Ï¤á¤¿¤³¤í¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ïÎà¤Î¥Ô¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Î¤Ê¤¤»þÂå¡¢»¨»ï¤À¤È¤«Í§¿Í¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î¡Ö¤Ê¤ß¤À¡×¤ÇÍî¤ÁÃå¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Î¥®¥¿¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤ò»È¤Ã