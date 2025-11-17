北海道コンサドーレ札幌は17日、DF家泉怜依(25)が入籍したことを発表した。「お相手は一般の方ですので、氏名、年齢等の個人情報に関しましては公表を差し控えさせていただきます」としている。家泉は流通経済大からいわきでプロキャリアを始め、24年から札幌でプレーしている。クラブを通じて以下のようにコメントした。「私ごとで恐縮ですが、この度、かねてよりお付き合いしておりました方と入籍いたしました。妻はサッカー