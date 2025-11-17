ギラヴァンツ北九州は17日、MF町田也真人(35)が今シーズンをもって引退することを発表した。町田は埼玉栄高から専修大に進学し、2012年にジェフユナイテッド千葉へ加入。千葉では17年と18年に10番を背負った。19年は松本山雅FCでプレーし、20年から24年までは大分トリニータに所属。昨季で大分を契約満了により退団し、今季より北九州に加入した。今季はここまでJ3で6試合に出場。J1は通算64試合9得点、J2は通算193試合22得