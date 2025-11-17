ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平（31）が11月14日、Instagramを更新。自身のMVPに触れたプレー動画を投稿した。 投稿されたのは、大谷が打者として豪快なスイングを見せる動画。スイングしてグラウンドを駆けた後、実況者の解説が盛り上がり、カメラを見つめる大谷と「NL MVP」という文字が登場する。2枚目には大谷と愛犬のデコピン、真美子夫人らの家族写真を投稿している。 【画像】豪快な