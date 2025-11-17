いつの間にかついてしまう“腰まわりの贅肉”は年齢とともに落ちにくくなっていきます。そんな腰まわりの贅肉に悩む大人世代にこそ試してほしいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【サイドプランク】。脇腹の深層にある「腹斜筋」にしっかりアプローチし、くびれラインをキュッと引き上げてくれます。腰まわりが“横に広がる”のは、筋力の低下が原因鏡を見ると、なぜか腰の横幅が広がったように見える…。その正体は、脂肪だけで