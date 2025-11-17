全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・西早稲田の食堂『南インドオステリア四次元食堂』です。名店「エリックサウス」で培った技！ランチに出すのがミールスやビリヤニなどの定食類。名店「エリックサウス」で培った技を駆使したそれはさすがの味わいだ。とはいえ真骨頂はディナーにあり。そもそも店主・林さんのルーツは現地でも修業したイタリアンの料理人。その経験と