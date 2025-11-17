あなたが結婚したいと思うのなら「一緒にいて落ち着く女性」を目指しましょう！ビジュアルで選ばれるのは最初だけ、男性が将来を考える相手は“心が落ち着く存在”なのです。そこで今回は、男性が「落ち着くなぁ」と感じる女性の特徴をご紹介いたします。｜いつもポジティブ明るく前向きな女性と話していると、自分の心も明るく元気になり楽しい時間を過ごせます。ネガティブな考え方をする人は、過去のトラウマを引きずっているた