北九州のMF町田也真人が今季で現役を引退ギラヴァンツ北九州は11月17日、MF町田也真人が2025シーズン限りで現役を引退すると発表した。SNSでは「まじか」「悲しいなぁ」など、町田を労う声が多く届いた。現在35歳の町田は専修大学を経て、2012年にジェフユナイテッド市原・千葉でプロキャリアをスタート。以降、松本山雅FC、大分トリニータを経て、2025年からギラヴァンツ北九州でプレーしていた。プロ通算ではJ1リーグ64試合9