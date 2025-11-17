天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは１７日、外交関係樹立７０周年を迎えたラオスを公式訪問するため、民間機で東京・羽田空港を出発された。２２日まで６日間の日程で、トンルン国家主席への表敬訪問などの行事に臨まれる。愛子さまの外国公式訪問は初めて。水色のスーツ姿の愛子さまは午前１１時過ぎ、搭乗口の前で、見送りに立った宮内庁幹部に「精いっぱい頑張ってきます」と語り、にこやかに手を振って機内に向かわれた。