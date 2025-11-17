株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が15日、自身のXを更新し、新幹線で食べる“弁当”写真を投稿した。【写真】味が気になる！桐谷さんが新幹線で必ず食べる駅弁連日、講演会で多忙の桐谷さんは「今日は岡山へ向かっています。今、新幹線の中。今週は地方だけで、日立市、坂井市、高山市、岡山市で講演。来週は、大分市、神戸市、広島市、2日挟んでもう一回広島」と報告。忙しいため「