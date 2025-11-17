最初は誠実で優しいと思ってたのに、付き合ううちにどんどん苦しくなっていったことありませんか？実はその“息苦しさ”、彼の“自己愛”が原因かもしれません。一見すると好印象な男性でも、女性を自分に都合よくコントロールしようとする“自己愛男子”もいるんです。そこで今回は、そんな男性が無意識に見せるサインを紹介します。意見が食い違うと“論破”してくる会話の中で「いや、それは違う」とすぐ反論してくる男性は要注