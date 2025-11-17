大阪府交野市でパワーハラスメントの内部通報が1年以上放置されていたと職員が訴えた問題で、市は17日までに、第三者委員会でこの内部通報を調査する条例案を、28日からの市議会に提出すると発表した。事態長期化の責任を取るとして山本景市長と人事担当の艮幸浩副市長の給与を来年4月から2カ月間、10％カットする条例改正案も提出する。市によると、第三者委は弁護士3人で構成し、パワハラの事実関係を調査する。内部通報へ