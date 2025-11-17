【U18日清食品トップリーグ2025女子】京都精華学園高等学校 79ー66 桜花学園高等学校（11月15日／国立代々木競技場第二体育館）【映像】女子高生PG、絶品キラーパスにベンチがお祭り騒ぎに桜花学園高等学校（愛知県）の3年生PG・山田桜来が神アシストを見せた。コートを支配した“絶品パス”にベンチの選手たちも大盛り上がりとなる一幕があった。11月15日にU18日清食品トップリーグ2025（バスケットボールの高校世代最高峰