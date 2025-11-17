ロシアのウクライナ侵攻をめぐり、アメリカのトランプ大統領はロシアと商取引を行う国に制裁措置を課す法案の準備を与党・共和党が進めていると話しました。アメリカ トランプ大統領「ロシアと商取引を行うすべての国が非常に厳しい制裁を受けることになる。イランも対象に加えるかもしれない」トランプ大統領は16日、与党・共和党がロシアと経済的な取引を行う国に制裁措置を課す法案を準備していると話した上で、ロシアとの