太ももが“丸く、横に広がって見える”と感じているなら、実は「内転筋」のサボりが原因かも。太ももの内側にあるこの筋肉は、大人世代になるほど使われにくく、気づかないうちにゆるみがち。すると脚全体の重心が外側へ流れ、見た目がずんぐりしやすくなります。そこで今回は、体重はそのままでもスッと“縦ライン”が際立つ太ももへ導く簡単ストレッチを紹介します。太ももが“横に広がる”のは、外側に頼りすぎているサイン歩く