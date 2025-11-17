歌手松任谷由実（71）が、16日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。音楽ユニットYOASOBIから尊敬の念がこもった言葉を贈られた。林修（60）によるVTRのインタビューの中、YOASOBIのコンポーザーAyase（31）とボーカルikura（25）の、松任谷へ向けた動画メッセージが流された。松任谷の「中央フリーウェイ」を、YOASOBIが新しい歌詞とikuraのボーカルでアレンジするなど、交流がある。松任谷の魅力について、ikur