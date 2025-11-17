タレントいとうあさこ（55）が、16日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。歌手松任谷由実（71）との飲み会について話した。この日は前週に続いて、林修（60）による松任谷へのインタビューの模様をVTRで放送。松任谷の大ファンを公言しているいとうは、スタジオでタレント田村淳（51）に「ユーミンさんと飲み友だちって聞きましたけど」と振られると「違う、そんなおこがましい。何回か飲ませていただいたことが