高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第8週「クビノ、カワ、イチマイ。」（第36回）が17日に放送され、ヘブン（トミー・バストウ）から“おつかい”を頼まれたトキ（高石）の奮闘が描かれると、ネット上には「先週は感動で泣いたのに今日は笑い泣き」「笑えて元気をもらえた」などの反響が寄せられた。【写真】幼なじみのサワ（円井わん）を「サワぁ」と紹介するトキ（高石あか