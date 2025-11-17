肝膿瘍の手術を受けたロックバンドMAD3（マッドスリー）のギター、EDDIE LEGENDが17日までにX（旧ツイッター）を更新。退院を報告した。EDDIEは先月24日、40度超えの高熱が続いていることを明かし、翌日には「本日私EDDIEが、胆嚢炎のため緊急入院し後日手術する事となりました」と報告。同日開催の名古屋公演については「ベースのCHiKARaと薫のみの出演とさせて頂きます」としていた。今月1日には「私EDDIEの10月25日の緊急入院後