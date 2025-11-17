リリー・フランキー（62）のラジオ番組「スナックラジオ」（TOKYO FM）のアシスタントを務めるアーティストで、出産を発表したBABI（34）が17日までにX（旧ツイッター）を更新。妊娠中に受けた心無い声に対する思いをつづった。BABIは「出産したらスッキリして前の事は忘れられると思ったけどやっぱり妊婦中に言われた言葉は一生忘れてやれないや！」と切り出し、「ふとした瞬間に今でも思い出しちゃう。トラウマなってる！むかつ