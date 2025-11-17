春の星を一緒に『春の星を一緒に』「家族」という存在が、誰にとっても大切とは限らない。しかし、大切か否かにかかわらず、家族の死は重いものだ。看取るのも、看取られるのも、どちらも相応の痛みが伴う。それが命の重さであり、尊さなのだろう。『リラの花咲くけものみち』（光文社）で第45回吉川英治文学新人賞を受賞した藤岡陽子氏が、2025年8月、新たに『春の星を一緒に』（小学館）を刊行した。本書は、患者の痛みと真摯に