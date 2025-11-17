【モデルプレス＝2025/11/17】元AKB48でタレントの西野未姫が11月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘のご飯を公開した。【写真】26歳元AKB「見た目も可愛い」1歳娘の手作りご飯プレート◆西野未姫、娘への手作りご飯公開西野は「1歳のご飯ってだいたいこんな感じ？」とコメント。プレートに乗ったパンケーキやおやきなどが乗り、手作り満載の料理の写真を披露した。◆西野未姫の投稿に反響この投稿に「美味しそう」「娘