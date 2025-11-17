富山県砺波市は１７日、１６日午後９時２分、同東別所地内で成獣のクマ１頭を検知したと発表した。市職員が翌朝６時４０分まで現地を調査したが姿は確認されず、周辺住民には不要不急の外出を避け、戸締まりを徹底するよう注意喚起した。目撃時には近づかず、安全な場所から警察や市へ通報を呼びかけた。全国でクマによる人身・農作物被害が増加する中、自治体では、ＡＩと通信技術を活用した新たな対策が広がっている。富山県